(Новикова) Нина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Нина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Гаврил Игнатьев

Мать: Новикова Марфа Кондратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Мандрусов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мандрусов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрусов Николай

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