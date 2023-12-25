(Новикова) Нина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Гаврил Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрусов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Мандрусов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мандрусов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мандрусов Николай