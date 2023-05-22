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Дремайлов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1950

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1950

Отец: Дремайлов Егор Иванович

Мать: Дремайлова Таисия Федоровна