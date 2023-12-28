Владиславлев Семен Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: Евдокия Алексеева
Упоминание
31.08.1818 ст.
Священник Симеон Дмитриев 28 лет Жена его Дарья Иванова 26 лет Дети их: Екатерина 6 лет Марья 5 лет Александра 1 год 31 августа 1818 года. Роспись Московской Епархии Рузской округи погоста Георгиевско... Показать все
Рождение ребёнка
?.03.1820
Сын: Владиславлев Иван Семенов
Мать ребёнка: Владиславлева Дарья Иванова
Упоминание
31.08.1820 ст.
Священник Семен Дмитриев 30 лет Жена его Дарья Иванова 28 лет Дети их: Екатерина 8 лет Марья 7 лет Александра 3 года Иоанн 6 месяцев 31 августа 1820 года. Роспись Московской Епархии Рузской округи по... Показать все
Смерть
1825
Священник Семен Дмитриев 27 / умер в 1825 году. Ревизская сказка 1834 года марта 20 дня Московской губернии Рузского уезда погоста Георгиевского церкви Живоначальной Троицы.1834-РС-51-8-359-89об-90-Ге... Показать все
Упоминание
15.09.1826 ст.
После умершего священника Семена Лмитриева жена Дарья Иванова 34 года Дети её Марья 13 лет Александра 8 лет Иван 5 лет Федор 3 года Анна 2 года 15 сентября 1826 года. Роспись Московской Епархии Рузско... Показать все
Упоминание
20.03.1834 ст.
Священник Семен Дмитриев 27 / умер в 1825 году Его священника сын Петр 4 мес / умер в 1816 году 1. Священника Семена Дмитриева жена вдова Дарья Иванова выбыла на жительство в Москву в богадельню, сос... Показать все