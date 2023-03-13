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(Дедушева) Марфа
(Дедушева) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Женский
Отец
Дедушевъ Иванъ
1886 г.р.
Мать
Дедушева (Мамыкина) Елена
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Дедушевъ Иванъ
Мать:
Дедушева Елена
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