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Клюкин Степан Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Клюкин-Ваничкин Захар Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
До 23.01.1910

Жена: Клюкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
22.07.1910

Сын: Клюкин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Клюкин Александр Степанович

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Клюкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1915

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Клюкин Александр Степанович

Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1926
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