Клюкин Степан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Клюкин-Ваничкин Захар Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 23.01.1910
Рождение ребёнка
22.07.1910
Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
18.08.1911
Сын: Клюкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
18.08.1913
Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
13.01.1915
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Клюкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Клюкина Евдокия Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1926