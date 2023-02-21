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Аксёнов Борис Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1924

Дата смерти

01.12.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1924

Отец: Аксёнов Федор

Мать: не указана

Смерть
01.12.1945
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