Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лопнев Илья Макаров
Лопнев Илья Макаров
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Осташков
, Осташковский, Тверская область
Дата рождения
1645
Дата смерти
21.12.1745
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Осташков
, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осташков
, Осташковский, Тверская область
Смерть
21.12.1745
Осташков
, Осташковский, Тверская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь