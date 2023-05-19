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Лопнев Илья Макаров

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1645

Дата смерти

21.12.1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
21.12.1745
Осташков, Осташковский, Тверская область