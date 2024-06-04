Шубин Лаврентий Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Шубин Савелий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Прасковья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Шубина) Евдокия (Авдотья) Лаврентьева
Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Шубина) Мавра Лаврентьева
Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Шубин Григорий Лаврентьев
Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова
Смерть
1848