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Шубин Лаврентий Савельев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шубин Савелий Петров

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Прасковья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Шубина) Евдокия (Авдотья) Лаврентьева

Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шубин Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Шубин Автоном Лаврентьев

Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Шубина) Мавра Лаврентьева

Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шубин Софон Лаврентьев

Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шубин Григорий Лаврентьев

Мать ребёнка: Шубина Прасковья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1848
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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