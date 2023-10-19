Кожухова Елизавета Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова Елизавета Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кожухова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кожухова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кожухова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кожухова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кожухова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кожухова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожухов Федор Иванович

Смерть
1908
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