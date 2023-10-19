Кожухова Елизавета Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кожухова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кожухова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кожухова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кожухова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кожухова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кожухова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Кожухов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908