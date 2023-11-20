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Лопатина Евдокия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1724 и 1726

Дата смерти

10.03.1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1726 и 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1724 и 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Лопатина Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Рождение ребёнка
Между 1748 и 1756

Сын: Лопатин Никифор Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1761

Сын: Лопатин Иван Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Лопатина Параскева Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Рождение ребёнка
Между 1761 и 1769

Сын: Лопатин Митрофан Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Лопатина Ирина Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Лопатина Дарья Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Максим Васильев

Смерть
10.03.1789
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