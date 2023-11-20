Лопатина Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1724 и 1726
Дата смерти10.03.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1724 и 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Лопатина Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1756
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1761
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Лопатина Параскева Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1769
Сын: Лопатин Митрофан Максимов
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Лопатина Ирина Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Лопатина Дарья Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1789