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Мотюков Семён Иосифович

Место рождения

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

25.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876 ст.

Отец: Мотюков Иосиф Иванович

Мать: Мотюкова Парскева Дмитриевна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение
26.01.1876 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: того же Сельца крестьянин Трофим Пименов и села Новгородского крестьянина Мартина Георгиева жена Мария Димитриева
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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