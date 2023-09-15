Мотюков Семён Иосифович
Место рождения
Дата рождения25.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876 ст.
Крещение
26.01.1876 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: того же Сельца крестьянин Трофим Пименов и села Новгородского крестьянина Мартина Георгиева жена Мария Димитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно