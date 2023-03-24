Перцева (Липатова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцев Михаил
Отец ребёнка: Перцев Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцев Василий
Отец ребёнка: Перцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунец Анна
Отец ребёнка: Перцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцев Василий
Отец ребёнка: Перцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцев Алексей
Отец ребёнка: Перцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Анна
Отец ребёнка: Перцев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перцев Павел
Смерть
Неизвестно