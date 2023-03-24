Перцева (Липатова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцева (Липатова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцев Михаил

Отец ребёнка: Перцев Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцев Василий

Отец ребёнка: Перцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунец Анна

Отец ребёнка: Перцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцев Василий

Отец ребёнка: Перцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцев Алексей

Отец ребёнка: Перцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Анна

Отец ребёнка: Перцев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцев Павел

Смерть
Неизвестно