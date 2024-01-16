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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1644

Сын: Ордин Пантелей Силович

Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович

д. Степурино Пронинской волости
Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Ордин Михаил Силович

Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1661

Сын: Ордин Емельян Силович

Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Ордин Степан Силович

Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Ордин Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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