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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1644
Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович
д. Степурино Пронинской волости
Рождение ребёнка
До 1658
Сын: Ордин Михаил Силович
Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович
Рождение ребёнка
1661
Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Ордин Степан Силович
Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович
Рождение ребёнка
Около 1680
Отец ребёнка: Ордин Сила Корнилович