Авророва Т.А.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авроров Сергей Михайлович
Ломоносов
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуация из блокадного Ленинграда в 1941-1942 года
Смерть
Неизвестно