Авророва Т.А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва Т.А.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Сергей Михайлович

Ломоносов
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Эвакуация из блокадного Ленинграда в 1941-1942 года
Смерть
Неизвестно