Тохватулла Фаткульевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Фаткулла
Мать: Загира Абдулменьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фахриямала
Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Себигатулла
Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Валиулла
Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Набиулла
Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хубейба Бикмухаметьевна
Смерть
Неизвестно