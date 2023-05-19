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Тохватулла Фаткульевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Фаткулла

Мать: Загира Абдулменьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фахриямала

Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Себигатулла

Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Валиулла

Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Набиулла

Мать ребёнка: Хубейба Бикмухаметьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хубейба Бикмухаметьевна

Смерть
Неизвестно