Петрова (Апрелева) Васса Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Апрелева) Васса Перфильевна

Место рождения

Юрцево, Хамантовская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
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Место
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Рождение
Около 1732

Отец: Апрелев Перфилий Корнилович

Мать: ?

Юрцево, Хамантовская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Обернибесова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Петров Матвей

Упоминание
1799
ЦГИА ф. 1709, оп. 1, д. 1529
Владение | Об установлении прав владения помещицы В.П. Петровой на недвижимое имение ее отца П.К. Апрелева в Рождественско-Сясьского погосте
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Матвей

Смерть
Неизвестно
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