Петрова (Апрелева) Васса Перфильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: Апрелев Перфилий Корнилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Обернибесова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Петров Матвей
Упоминание
1799
ЦГИА ф. 1709, оп. 1, д. 1529
Владение | Об установлении прав владения помещицы В.П. Петровой на недвижимое имение ее отца П.К. Апрелева в Рождественско-Сясьского погосте
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Матвей
Смерть
Неизвестно