Кислинская Анастасия Акулова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кислинский (иерей) Вов Иван Семенович
Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно