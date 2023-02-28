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Кислинская Анастасия Акулова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кислинский (иерей) Вов Иван Семенович

Отец ребёнка: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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