Ермошина Варвара Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1885
Дата смерти15.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1909
Сын: Ермошин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Ермошин Яков
Рождение ребёнка
18.03.1913
Дочь: Кондратьева Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Ермошин Яков
Рождение ребёнка
14.04.1915
Дочь: Давыдова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ермошин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермошин Яков
Смерть
15.12.1976
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область