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Ермошина Варвара Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1885

Дата смерти

15.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Ермошин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Ермошин Яков

Рождение ребёнка
18.03.1913

Дочь: Кондратьева Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ермошин Яков

Рождение ребёнка
14.04.1915

Дочь: Давыдова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ермошин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермошин Яков

Смерть
15.12.1976
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область