Брянская Мархосоева Анна Петромановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамнаева Валентина Гаврииловна
Отец ребёнка: Хамнаев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамнаев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Хамнаев Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамнаева Галина Гаврииловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамнаев Инокентий Гаврилович
Отец ребёнка: Хамнаев Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамнаев Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухаев Андрей Ильич
Рождение ребёнка
20.10.1938
Сын: Хамнаев Николай Харанутович
Отец ребёнка: Бухаев Андрей Ильич
Смерть
Около 1972