Брянская Мархосоева Анна Петромановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянская Мархосоева Анна Петромановна

Место рождения

Куреть, Ольхонский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Куреть, Ольхонский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамнаева Валентина Гаврииловна

Отец ребёнка: Хамнаев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамнаев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Хамнаев Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамнаева Галина Гаврииловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамнаев Инокентий Гаврилович

Отец ребёнка: Хамнаев Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамнаев Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаев Андрей Ильич

Рождение ребёнка
20.10.1938

Сын: Хамнаев Николай Харанутович

Отец ребёнка: Бухаев Андрей Ильич

Смерть
Около 1972

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