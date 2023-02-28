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Ярына Людмила Александровна

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Место рождения

Коротаново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Коротаново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 1962
Коротаново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Между 1978 и 1984

Муж: Ярына Анатолий Витальевич

Рождение ребёнка
07.01.1984

Сын: Ярына Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Ярына Анатолий Витальевич

Рождение ребёнка
13.09.1985

Дочь: Шарафутдинова Олеся Анатольевна

Отец ребёнка: Ярына Анатолий Витальевич

Рождение ребёнка
04.01.1990

Дочь: Домнина Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Ярына Анатолий Витальевич

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