Ярына Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения28.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1984
Рождение ребёнка
07.01.1984
Сын: Ярына Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Ярына Анатолий Витальевич
Рождение ребёнка
13.09.1985
Дочь: Шарафутдинова Олеся Анатольевна
Отец ребёнка: Ярына Анатолий Витальевич
Рождение ребёнка
04.01.1990
Дочь: Домнина Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Ярына Анатолий Витальевич