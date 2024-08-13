Карпович (Парийчук) Устина Кондратьевнпа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпович (Парийчук) Устина Кондратьевнпа

Карпович (Парийчук) Устина Кондратьевнпа

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

02.10.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
05.02.1850 ст.

Муж: Карпович Сидор Иванович

Горошков, Київська область
У Сидора это второй брак. Первый брак 27.05.1845 с Евдокией Стефановной Захарчук, которая скончалась 06.08.1848. У Устины 03.08.1849 родился сын Самсон вне брака.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.