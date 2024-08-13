Карпович (Парийчук) Устина Кондратьевнпа
Место рождения
Дата рождения02.10.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1850 ст.
У Сидора это второй брак. Первый брак 27.05.1845 с Евдокией Стефановной Захарчук, которая скончалась 06.08.1848. У Устины 03.08.1849 родился сын Самсон вне брака.
Смерть
Неизвестно