Овчинникова (Григорьева) Марфа Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Григорьева) Марфа Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828

Сын: Овчинников Роман Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Никита

Рождение
28.04.1848

Отец: Григорьев Михаил Федосеевич

Мать: Григорьева Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
25.05.1848

Сын: Овчинников Никифор Никитич

Отец ребёнка: Овчинников Никита

Бракосочетание
10.01.1868

Муж: Овчинников Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Никитич

Отец ребёнка: Овчинников Никита

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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