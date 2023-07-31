Овчинникова (Григорьева) Марфа Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Овчинников Роман Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Никита
Рождение
28.04.1848
Рождение ребёнка
25.05.1848
Сын: Овчинников Никифор Никитич
Отец ребёнка: Овчинников Никита
Бракосочетание
10.01.1868
Муж: Овчинников Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овчинников Никита
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно