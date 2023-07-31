Овчинников Никифор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1848
Отец: Овчинников Никита
Рождение ребёнка
1874
Сын: Овчинников Сергей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Овчинников Павел Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Овчинников Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Овчинников Максим Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно