Овчинников Никифор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Никифор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1848

Отец: Овчинников Никита

Мать: Овчинникова Марфа Михаиловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Овчинников Сергей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Овчинников Павел Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Овчинников Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Овчинников Максим Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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