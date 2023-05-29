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Романова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902 ст.

Сын: Романов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Романов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Рождение ребёнка
14.06.1904 ст.

Дочь: Романова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.03.1908 ст.

Сын: Романов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков Константинович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Яков Константинович

Смерть
Неизвестно