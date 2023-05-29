Романова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902 ст.
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Рождение ребёнка
24.03.1903
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Рождение ребёнка
14.06.1904 ст.
Дочь: Романова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Рождение ребёнка
?.03.1908 ст.
Сын: Романов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Романов Яков Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно