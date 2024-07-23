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Арзубова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1769

Сын: Арзубов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1771

Сын: Арзубов Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1775

Сын: Арзубов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1777

Сын: Арзубов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1781

Сын: Арзубов Влас Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич

д. М. Худынский Дор

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