Арзубова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1771
Сын: Арзубов Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Арзубов Иван Кузьмич
д. М. Худынский Дор