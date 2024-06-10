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Караваев Иван Тимофеевич

Место рождения

Отево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Караваев Тимофей Потапович

Мать: Караваева Прасковья

Отево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Призыв на военную службу
1941
Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Наименование военкомата и место призыва: Белоевский РВК, Молотовская обл., Коми-Пермяцкий НО, Белоевский р-н Воинское звание: красноармеец Также указан в документах как «рядовой, разведчик»
Смерть
?.03.1943
Из документов сайта «Память народа» — пропал без вести

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