Караваев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Караваев Тимофей Потапович
Мать: Караваева Прасковья
Призыв на военную службу
1941
Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Наименование военкомата и место призыва: Белоевский РВК, Молотовская обл., Коми-Пермяцкий НО, Белоевский р-н Воинское звание: красноармеец Также указан в документах как «рядовой, разведчик»
Смерть
?.03.1943
Из документов сайта «Память народа» — пропал без вести