Пантелеев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Илья

Место рождения

Борки

Дата рождения

17.07.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1830

Отец: Пантелеев Игнатий

Мать: Пантелеева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева (Пантелеева) Ульяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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