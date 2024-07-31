Пантелеев Илья
Место рожденияБорки
Дата рождения17.07.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1830
Отец: Пантелеев Игнатий
Мать: Пантелеева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева (Пантелеева) Ульяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно