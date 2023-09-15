Чумак (Диковенко) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти05.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Рождение ребёнка
29.02.1932
Рождение ребёнка
1935
Сын: Чумак Анатолий
Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович
УССР Донецкая обл. с. Красный Луч
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович
Донецкая обл. с. Красный Луч
Рождение ребёнка
1940
Донецкая обл. с. Красный Луч с.Новопавловка
Рождение ребёнка
1946
Донецкая обл. с. Красный Луч
Рождение ребёнка
1952
Сын: Чумак Павел
Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1992