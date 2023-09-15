Чумак (Диковенко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумак (Диковенко) Анна Васильевна

Место рождения

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

05.07.1992

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
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1952 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Диковенко Василий Савельевич

Мать: Диковенко Марфа Васильевна

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чумак Анатолий

Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович

УССР Донецкая обл. с. Красный Луч
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович

Донецкая обл. с. Красный Луч
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович

Донецкая обл. с. Красный Луч с.Новопавловка
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович

Донецкая обл. с. Красный Луч
Рождение ребёнка
1952

Сын: Чумак Павел

Отец ребёнка: Чумак Владимир Никитович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумак Владимир Никитович

Смерть
05.07.1992
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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