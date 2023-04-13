Педан Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1831
Сын: Педан Максим Минич
Отец ребёнка: Педан Миней Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Прасковья Минична
Отец ребёнка: Педан Миней Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1836
Сын: Педан Афанасий Минич
Отец ребёнка: Педан Миней Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно