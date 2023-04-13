Педан Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педан Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1831

Сын: Педан Максим Минич

Отец ребёнка: Педан Миней Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Прасковья Минична

Отец ребёнка: Педан Миней Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.07.1836

Сын: Педан Афанасий Минич

Отец ребёнка: Педан Миней Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педан Миней Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно