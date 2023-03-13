Ларионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Ларионовъ Герасимъ

Мать ребёнка: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Ларионовъ Ермолай

Мать ребёнка: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Ларионовъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Ларионовъ Филиппъ

Мать ребёнка: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана