Семён Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лукьян Григорьевич

Мать: Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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