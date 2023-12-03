Волкова (Ермолаева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ермолаева) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: Ермолаев Алексей Тимофеевич

Мать: Ермолаева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1951

Сын: Волков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич

Смерть
2002
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