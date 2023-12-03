Волкова (Ермолаева) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1923
Дата смерти2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923
Рождение ребёнка
06.11.1951
Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Александр Федорович
Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Волков Федор Кузьмич
Смерть
2002