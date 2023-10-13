Каун Семён Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Каун Корней Иванович
Мать: Каун Ирина
Рождение ребёнка
1882
Сын: Каун Иван Семенович
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Каун Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Каун Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каун Наталья Титовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно