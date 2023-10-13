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Каун Семён Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Каун Корней Иванович

Мать: Каун Ирина

Рождение ребёнка
1882

Сын: Каун Иван Семенович

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Каун Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Каун Григорий Семенович

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Каун Григорий Семенович

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Каун Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Каун Владимир Семенович

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каун Терентий Семенович

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каун Николай Семенович

Мать ребёнка: Каун Наталья Титовна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каун Наталья Титовна

Смерть
Неизвестно
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
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