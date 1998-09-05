Барабанов Артём Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Артём Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1998

Отец: не указан

Мать: Удовенко Галина Николаевна

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