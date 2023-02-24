Гордеев Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1897
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1897
Отец: Гордеев Григорий Семенович
Мать: Дарья Никоноровна
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Гордеев Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Бракосочетание
31.?.1916
Жена: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.1918
Сын: Гордеев Кузнецк Иван Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Гордеев Василий Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Смерть
1978