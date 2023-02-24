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Гордеев Максим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1897

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1897

Отец: Гордеев Григорий Семенович

Мать: Дарья Никоноровна

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Гордеев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Бракосочетание
31.?.1916

Жена: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1918

Сын: Гордеев Кузнецк Иван Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Гордеев Василий Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Смерть
1978
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