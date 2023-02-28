Талдыкина Евфросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евфросинья Никитична

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Место рождения

Ярцовка, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярцовка, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Талдыкина Евдокия

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.05.1891 ст.

Дочь: Талдыкина Пелагея

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1893 ст.

Сын: Талдыкин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Талдыкина Параскева

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1895 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Богданово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Талдыкина Александра

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Талдыкина Параскева

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1903 ст.

Сын: Талдыкин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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