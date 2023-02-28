Талдыкина Евфросинья Никитична
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Талдыкина Евдокия
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1891 ст.
Дочь: Талдыкина Пелагея
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1893 ст.
Сын: Талдыкин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Талдыкина Параскева
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1895 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Богданово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Талдыкина Александра
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Талдыкина Параскева
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1903 ст.
Сын: Талдыкин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно