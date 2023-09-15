Орлова Федосья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Федосья Богдановна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: Богдан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Орлова Зиновия Антоновна

Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Орлова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Орлов (Антонов) Лаврентий Антонович

Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Орлов Яков Антонович

Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Орлова (Смекалкина) Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1863

Дочь: Орлова Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Антон Фёдорович

Смерть
После 1863
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