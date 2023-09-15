Орлова Федосья Богдановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: Богдан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Орлова Зиновия Антоновна
Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Орлова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Орлов (Антонов) Лаврентий Антонович
Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Орлов Яков Антонович
Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Орлова (Смекалкина) Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
24.10.1863
Дочь: Орлова Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Орлов Антон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1863