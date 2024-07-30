Антонов Яков Антонович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Орлов Антон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Орлова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Орлов Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
17.02.1899
Сын: Антонов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна
Смерть
После 1906