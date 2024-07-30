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Антонов Яков Антонович

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Орлов Антон Фёдорович

Мать: Орлова Федосья Богдановна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Орлов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Орлова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Орлов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.02.1899

Сын: Антонов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Филипповна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1906

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