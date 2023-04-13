Самойлова Лукерья Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Лукерья Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

24.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Дарья Демьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Александра Демьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
15.01.1866

Дочь: Петрова Татьяна Демьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
04.11.1868

Дочь: Клавдия Демьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Самойлов Павел Демьянович

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ксения Демьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Демьян Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1904