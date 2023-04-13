Самойлова Лукерья Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти24.09.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Дарья Демьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Александра Демьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1866
Дочь: Петрова Татьяна Демьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1868
Дочь: Клавдия Демьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Самойлов Павел Демьянович
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ксения Демьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Демьян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1904