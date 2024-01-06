Фон Шпигельфельд (Ридль) Патриция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шпигельфельд (Ридль) Патриция

Место рождения

город Колрейн, Лондондерри, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Дата рождения

08.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

город Колрейн, Лондондерри, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
22.09.1979

Муж: Фон Шпигельфельд Маркус

Рождение ребёнка
12.05.1980

Сын: Фон Шпигельфельд Камилло Бенедикт Отто Мария

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Маркус

Рождение ребёнка
20.08.1982

Дочь: Фон Шпигельфельд Валери Лиза Доминика Виктория

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Маркус

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