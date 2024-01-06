Фон Шпигельфельд (Ридль) Патриция
Место рождениягород Колрейн, Лондондерри, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Дата рождения08.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
город Колрейн, Лондондерри, Северная Ирландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
22.09.1979
Рождение ребёнка
12.05.1980
Сын: Фон Шпигельфельд Камилло Бенедикт Отто Мария
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Маркус
Рождение ребёнка
20.08.1982
Дочь: Фон Шпигельфельд Валери Лиза Доминика Виктория
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Маркус