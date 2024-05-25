Базанова Роман Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: Базанов Максим Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: (Базанова) Марфа Романовна
Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: (Базанова) Фекла Романовна
Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Базанова Константин Романович
Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Базанова Филипп Романович
Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна
Имел мерина
Смерть
Неизвестно