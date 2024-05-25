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Базанова Роман Максимович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Базанов Максим Кузьмич

Мать: Базанова Авдотья Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базанова Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: (Базанова) Марфа Романовна

Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: (Базанова) Фекла Романовна

Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Базанова Константин Романович

Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Базанова Филипп Романович

Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Базанова Иван Романович

Мать ребёнка: Базанова Настасья Григорьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Имел мерина
Смерть
Неизвестно

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