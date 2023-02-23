Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1805

Муж: Иван Сидоров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Захар Иванов

Отец ребёнка: Иван Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 41
Смерть
Неизвестно
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