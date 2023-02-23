Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1805
Муж: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Захар Иванов
Отец ребёнка: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сидоров
Место жительства
12.09.1850
№9 ревизии - 41
Смерть
Неизвестно