Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Данило Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Михайло Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Упоминание
1766
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1816
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#264
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семенович

Смерть
После 1816
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