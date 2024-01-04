Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Данило Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Михайло Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Упоминание
1816
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#264
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семенович
Смерть
После 1816