Мусикаева (Масёкаева) (Козичева) Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти08.07.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Козичев Гавриил Андреев
Мать: Козичева Анисия Иванова
Бракосочетание
01.10.1848
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1849
Отец ребёнка: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
03.01.1852
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
05.08.1853
Сын: Мусикаев Пётр Петров
Отец ребёнка: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев
Смерть
08.07.1863
Причина смерти: от чахотки