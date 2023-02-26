Мусикаева (Масёкаева) (Козичева) Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусикаева (Масёкаева) (Козичева) Мария Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

08.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Козичев Гавриил Андреев

Мать: Козичева Анисия Иванова

Бракосочетание
01.10.1848

Муж: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1849

Сын: Мусикаев Григорий Петров

Отец ребёнка: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.01.1852

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1853

Сын: Мусикаев Пётр Петров

Отец ребёнка: Мусикаев (масекаев) Пётр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.07.1863
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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