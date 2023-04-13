Варавва Ефимия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Скалозуб Матрона Артемьевна
Отец ребёнка: Варавва Артемий Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.01.1834
Сын: Варавва Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Варавва Артемий Леонтьевич
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно