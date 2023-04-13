Варавва Ефимия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва Ефимия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Скалозуб Матрона Артемьевна

Отец ребёнка: Варавва Артемий Леонтьевич

Рождение ребёнка
30.01.1834

Сын: Варавва Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Варавва Артемий Леонтьевич

Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варавва Артемий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно