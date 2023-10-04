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Барауля (Голодаева) Любовь Михайловна
Барауля (Голодаева) Любовь Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1956
Пол
Женский
Отец
Голодаев Михаил Федотович
1926 г.р.
Мать
(Неупокоева) Антонида Александровна Голодаева
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1956
Отец:
Голодаев Михаил Федотович
Мать:
Антонида Александровна Голодаева
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