Барауля (Голодаева) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барауля (Голодаева) Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1956

Отец: Голодаев Михаил Федотович

Мать: Антонида Александровна Голодаева

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