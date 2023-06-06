Смородин Ефим (Юня) Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородин Ефим (Юня) Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Смородин Марк Степанович

Мать: Смородина Екатерина Ульяновна

Рождение ребёнка
07.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смородин Юрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно