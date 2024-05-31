Балагурова (Неизвестно) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Балагуров Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Балагуров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
26.08.1802
Сын: Балагуров Андреян Васильевич
Отец ребёнка: Балагуров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1804
Дочь: Балагурова Марфа
Отец ребёнка: Балагуров Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно