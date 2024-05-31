Балагурова (Неизвестно) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова (Неизвестно) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Балагуров Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Балагуров Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
26.08.1802

Сын: Балагуров Андреян Васильевич

Отец ребёнка: Балагуров Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
01.09.1804

Дочь: Балагурова Марфа

Отец ребёнка: Балагуров Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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