Федунова Наталья (Анастасия) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1846
Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
06.12.1849
Сын: Спиридон (Свиридон) Васильев
Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев
Смерть
До 1849
Рождение ребёнка
27.02.1852
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев