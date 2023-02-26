Федунова Наталья (Анастасия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федунова Наталья (Анастасия) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1846

Сын: Федунов Павел Васильев

Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.12.1849

Сын: Спиридон (Свиридон) Васильев

Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1849
Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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