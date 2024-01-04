Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Павел Петрович
Мать: Александра Степановна
Бракосочетание
18.02.1834 ст.
Муж: Ефим Елизарович
Рождение ребёнка
11.09.1837 ст.
Сын: Кастор Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Елизарович
Рождение ребёнка
26.08.1839 ст.
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Елизарович
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.
Сын: Семен Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Елизарович
Рождение ребёнка
02.01.1846 ст.
Дочь: Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Елизарович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Елизарович
Смерть
Неизвестно