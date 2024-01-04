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Марина Павловна

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Павел Петрович

Мать: Александра Степановна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
18.02.1834 ст.

Муж: Ефим Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1837 ст.

Сын: Кастор Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1839 ст.

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.

Сын: Семен Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.01.1846 ст.

Дочь: Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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